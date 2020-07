02-07-2020, Oogtv.nl (Bron) & Mélarno Kraan & P. Wind - 112Gr & M. Nuver & Ruben & video diverse locaties

Boeren bereiken Grote Markt en landingsbaan Eelde (Video)

Groningen - Boze boeren zijn donderdagavond van plan om op tractoren de stad binnen te rijden. Verschillende straten in de binnenstad zijn uit voorzorg afgesloten.

Het gaat om een actie van Farmers Defence Force, FDF. In Den Haag wordt donderdagavond door de Tweede Kamer gedebatteerd over de ‘voermaatregel’ van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De boeren zijn fel tegen deze maatregel. De minister wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan. De manier waarop ze dit wil realiseren sluit bij veel boeren tegen de borst. Zegt Oogtv.nl

Op de redactie kwamen berichten binnen dat boeren rond 20.30 uur over de Sontbrug in de richting van de binnenstad reden. Medewerkers van de Gemeente zijn met vuilniswagens naar de binnenstad gereden. Met de wagens wordt de omgeving van het Provinciehuis afgesloten. Ook zijn in de binnenstad medewerkers van Handhaving en politie aanwezig.

Ook bereikten ze rond 22:00 uur de Grote Markt en de landingsbaan bij Airport Eelde.