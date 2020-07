03-07-2020, Annet Vieregge 112Gr. & Marije Timmer

Ongeval letsel auto/fiets Kloosterlaan Winschoten

Winschoten - Aan de Bovenburen/ Kloosterlaan in Winschoten was vrijdagmorgen om 10:20 uur een aanrijding ontstaan tussen een auto en een fietsster.

1 persoon werd gecontroleed in een ambulance die ter plaatse kwam. Een brandweerman in zijn vrije tijd verleende eerste hulp. De politie registreerde het ongeval. Het is niet bekend als de vouw naar een ziekenhuis moest.