03-07-2020, Oogtv.nl (Bron) & J. Lameris

Tweede Kamer stemt in met herberekening omstreden veevoerplan

Groningen - Het Planbureau voor de Leefomgeving, het PBL, gaat een advies uitbrengen over de omstreden ‘voermaatregel’ van het kabinet. Een motie van het CDA en de VVD hierover werd in de vroege vrijdagochtend aangenomen.

Dat zegt Oogtv.nl. Met de motie blijft het mogelijk om in de laatste vier maanden van het jaar het eiwitgehalte in krachtvoer voor melkvee te verlagen. Dit was ook de grote wens van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw omdat hiermee de stikstofuitstoot verminderd wordt. Doordat de motie van het CDA en de VVD is aangenomen gaat het Planbureau voor de Leefomgeving een herberekening uitvoeren.

Dit advies zou voor een koerswijziging kunnen zorgen. Of dit haalbaar is, is nog onduidelijk. De maatregel van Schouten moet op 1 september ingaan, terwijl de Kamer ook tot begin september met reces is. “Als het PBL niet op tijd kan leveren, dan zie ik het als een onbegaanbare weg”, aldus Schouten.

Ook SGP-Kamerlid Roelof Bischop had een motie ingediend. Hij riep het kabinet op om de maatregel te heroverwegen. Deze motie haalde geen meerderheid en werd verworpen.

Protest



Boeren zijn fel tegen de voermaatregel omdat deze volgens hen slecht is voor de koeien. De manier waarop Schouten de plannen wil realiseren stuit daarnaast de boeren ook nog eens flink tegen de borst. Op verschillende plekken in het land kwam het donderdagavond al tot protestacties. In Groningen reden trekkers de Grote Markt op nadat de gemeente en politie er eerder alles aan deden om dit juist te voorkomen. Ook voor vrijdag zijn er protestacties aangekondigd.

Boerenorganisatie AgraActie roept agrariërs op om vrijdagmiddag om 12.00 uur te gaan demonstreren op het Malieveld. “We roepen jullie op om massaal met trekker, trein en auto naar het Malieveld te komen om te laten zien dat wij niet laten sollen met de gezondheid van onze dieren”, aldus een woordvoerder.