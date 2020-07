03-07-2020, Patrick Wind 112Gr.

Persoon zit vast met beide handen

Groningen - Vrijdagmiddag om 13:45 uur een melding in de stad van een hulpverlening binnen in de Sledemennerstraat.

Ter plaatse zat een persoon binnen vast met zijn handen en had zich bezeerd, hoe dit exact is ontstaan is niet bekend aldus Jesse Mol persvoorlichter van de brandweer Groningen. De bemanning van de tankauto heeft de persoon losgemaakt en deze ging in de ambulance voor zijn verwondingen en werd naar een ziekenhuis gebracht.