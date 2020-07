03-07-2020, Koen Grootoonk 112Gr. & Ruben H. & Thijs H.

‘Schade door boeren op startbaan Eelde had in de tonnen kunnen lopen’ (Video)

Eelde - De schade die boze, protesterende boeren donderdagavond aanrichtten op Groningen Airport Eelde had in de tonnen kunnen lopen. Schrijft Oogtv vrijdagmorgen.

Dat vertelt directeur Bart Schmeink vrijdagochtend aan RTV Noord. Naast de vernielingen spreekt Schmeink over gevaar voor het vliegverkeer, met name voor de traumahelikopter op de luchthaven. De luchthaven heeft inmiddels aangifte gedaan tegen de protesterende boeren. Door de tractoren op de start- en landingsbaan konden noodvluchten niet landen op Eelde, een kwalijke zaak volgens Schmeink. Ook de traumahelikopter kreeg mogelijk problemen door de aanwezigheid van de boeren. De schade aan geforceerde hekken, kabels en landingslichten had volgens Schmeink in de tonnen kunnen lopen. Dit viel gelukkig mee, inmiddels is de schade hersteld en kan er weer gevlogen worden vanaf de luchthaven. Hieronder is de video te zien die een boerin opnam op de start- en landingsbaan. De boeren protesteerden tegen het minimaliseren van eiwitten in veevoeders, onderdeel van de stikstofplannen van minister Carola Schouten. Beelden hier Tweet en video