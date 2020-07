03-07-2020, 112Groningen.nl

Politie treft hennepkwekerij aan in flatwoning (Video)

Groningen - De politie heeft vrijdagavond in een flatwoning aan het Hoornsediep in de stad Groningen een hennepkwekerij aangetroffen.

Het is onbekend hoe de politie de hennepkwekerij op het spoor kwam. Aan het einde van de middag vielen agenten de woning binnen en troffen in de woning een hennepkwekerij aan.

Het is nog onbekend hoeveel planten er in de hennepkwekerij stonden. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de hennepkwekerij geruimd en heeft de spullen die voor de kwekerij bedoeld waren ter plekke vernietigd. Netbeheerder Enexis kwam ter plekke om het stroom van de woning af te sluiten en om te kijken waar de stroom voor de kwekerij vandaan kwam.

Het is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht bij de inval, mogelijk morgen meer duidelijk over deze zaak.