03-07-2020, Mélarno Kraan, Martin Baar & Marco Randazzo - 112Groningen.nl

Mobiele Eenheid blokkeert protesterende boeren opweg naar de stad

Groningen - De mobiele eenheid van de politie heeft vrijdagavond een blokkade gemaakt op de Friessestraatweg tussen Reitdiep en Nieuwe Klap.

Boze boeren trokken, net als gisteravond, massaal met hun trekkers richting de stad Groningen. Dit keer kwamen de boeren niet echt ver met hun trekkers. De politie was voorbereid op dergelijke acties en trommelde al vroegtijdig de mobiele eenheid op. Leden van de mobiele eenheid hebben omstreeks twintig over negen een blokkade gevormd met hun bussen. Dit om te voorkomen dat boeren richting de stad trokken.

De boeren zijn inmiddels binnendoor gereden vanaf de blokkade aan de Friessestraatweg richting Adorp. De politie had dit al snel in de gaten en heeft daarom ook in Adorp de weg afgesloten en in met boeren in gesprek.