04-07-2020, Patrick Wind 112Gr.

Auto contra scooter in Haren

Haren - Op de Kroonkampweg in Haren is zaterdagmiddag rond 13:00 uur een aanrijding geweest tussen een scooterrijder en een automobilist.

De scooterrijder raakte lichtgewond en werd in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen en hoefde niet naar een ziekenhuis. De politie registreerde de gegevens van de betrokken partijen.