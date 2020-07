04-07-2020, Joey Lameris 112Gr,.

Auto contra fietser op de Helperzoom

Groningen - Op de kruising Kooiweg met de Helperzoom in de wijk Coendersborg is zaterdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een ongeval.

De hulpdiensten werden om twintig over twee gealarmeerd voor een aanrijding letsel. De fietser werd ter hoogte van het fietspad geschept door een automobiliste. Vermoedelijk zag de bestuurster de fietser over het hoofd waarna een botsing volgde. De fietser werd door medewerkers van de ambulance gecontroleerd op zijn verwondingen, het is nog onbekend of hij mee gaat naar het ziekenhuis.





De politie noteerde de gegevens van beide partijen en zette het ongeval op papier. De fietser raakte licht gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.