04-07-2020

Auto contra fietser De Brink in Veendam

Veendam - Op de F.J de Zeestraat kruising De Brink in Veendam is zaterdagmiddag om 14:40 uur een aanrijding ontstaan tussen een auto en een fietser.

Eén persoon van de Seat ging met onbekend letsel naar het ziekenhuis, van de andere auto kwam de bestuurder met de schrik vrij. De politie noteerde de gegevens. Een berger heeft de auto afgesleept.