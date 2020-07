04-07-2020, Martin Nuver 112Gr.

Loodsbrand aan de Foxham in Hoogezand (Video)

Hoogezand - De brandweer van Hoogezand heeft zaterdagmiddag om 15:40 uur een loodsbrand aan de Foxham in Hoogezand geblust. Niemand raakte gewond bij de brand.

In een loods stond een boot in de brand. De oorzaak is nog niet bekend. Omdat er een houten woning naast de loods stond werd er opgeschaald naar middelbrand. Uiteindelijk werden twee tankautospuiten, een hoogwerker en een dompelpomp ingezet om de brand te bestrijden. Er werd enige tijd nageblust.

Tv Noord

Tweet en video