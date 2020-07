04-07-2020, Patrick Wind 112Gr.

Jeugdigen staande gehouden Martinikerkhof

Groningen - Zaterdagmiddag rond 16:30 zijn zes jeugdigen gecontroleerd bij het Martinikerkhof in de stad. ID bewijzen werden ter plaatse gecheckt, wat de reden is van de controle, is niet duidelijk.

Een hondengeleider kwam ook ter plaatse ter assistentie. Ze moesten met hun handen omhoog tegen een muur gaan staan. Uiteindelijk konden de jeugdigen hun weg vervolgen.