Boeren blokkeren politie-vrachtwagen in Zuidbroek

Groningen - Een aantal boeren hebben zaterdagavond een politie-vrachtwagen geblokkeerd die op een parkeerplaats stond nabij Zuidbroek. De politie-vrachtwagen was in Groningen voor de aankomende demonstraties.

De politie-vrachtwagen betrof een bergingvoertuig van de politie die op een trailer een shovel had staan. Met deze combinatie kon de politie een dergelijke blokkade vormen voor het geval als de boeren met hun trekkers naar de stad kwamen.





Later op de avond bleek dat er geen demonstratie in de stad Groningen gehouden zou worden. Wel waren Groningse boeren via de A7 massaal onderweg vanuit de provincie Groningen richting Friesland om bij het distributiecentrum van de Jumbo in Heerenveen te gaan demonstreren.