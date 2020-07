04-07-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Bruggen uit voorzorg geopend vanwege protesterende boeren (Video)

Groningen - De binnenstad van Groningen werd zaterdagavond goed in de gaten gehouden door de politie en door handhavers van de Gemeente Groningen.

Rondom de binnenstad stonden meerdere politie-eenheden om het ingaande verkeer in de gaten te houden. Mochten de protesterende boeren richting de binnenstad van Groningen komen, dan was de politie goed voorbereid.





Politie-vrachtwagen geblokkeerd

Op achterhand stonden meerdere bussen van de mobiele eenheid paraat. Ook een politie-vrachtwagen met een shovel werden naar Groningen gehaald om een dergelijke blokkade te vormen. De politie-vrachtwagen werd eerder vanavond bij Zuidbroek al geblokkeerd door trekkers en kon dus niet worden ingezet mocht dit nodig zijn.







Bruggen opengezet

De Poelebrug en Sint-Janbrug werden uit voorzorg al opengezet door brugwachters. Mochten de boeren alsnog naar de binnenstad komen, kunnen alle bruggen rondom de diepenring worden opgezet. Op deze manier kunnen er geen trekkers meer de binnenstad in komen. De bruggen die niet open kunnen, doordat het een vaste brug is, kunnen doormiddel van vrachtwagens worden geblokkeerd, als het uit de hand loopt.

Inzet van de Staf grootschalig bijzonder optreden (SGBO)

