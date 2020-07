04-07-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Brandweer doet nacontrole in Zevenhuizen

Zevenhuizen - De brandweer van Leek is zaterdagavond rond half 10 opgeroepen voor een inzet aan De Houtwal in Zevenhuizen.

Daar had kort een klein brandje gewoed in een woning. De brandweer van Leek heeft een nacontrole uitgevoerd met behulp van een warmtebeeld camera. De brandweer is na een korte inzet weer terug naar de kazene gegaan.