05-07-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Auto door brand verwoest in Zevenhuizen

Zevenhuizen - Zaterdagnacht even voor 3 uur is een auto in brand gevlogen aan De Veenen in Zevenhuizen. De auto stond in lichterlaaie.

De brandweer heeft de brand geblust en kon daarna weer terug richting de kazerne. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend.