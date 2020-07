05-07-2020, Martin Nuver 112Gr. & Youtube Meternieuws.nl

Auto slootwal in tijdens parkeren (Video)

Groningen - Diverse hulpdiensten waaronder de duikers zijn zondagmorgen om 10:20 uur uitgerukt voor een mogelijke auto te water aan de Curaçaostraat. De melding was dat de auto in het Van Starkenborgkanaal zou liggen aldus de brandweer.

De bestuurder wilde zijn auto parkeren op een parkeerplaats. Dat is niet helemaal goed gegaan zei een agent. De auto is daarbij doorgeschoten en in een slootwal gekomen. Het voertuig belandde net niet in een vijver. Niemand raakte gewond. Poort heeft de auto geborgen.