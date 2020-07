05-07-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Afvalcontainer in de brand op Sportpark 'Corpus den Hoorn'

Groningen - De Groninger brandweer werd zondagmiddag rond twintig voor twee opgeroepen voor een containerbrand aan de Laan Corpus den Hoorn in Groningen.

Op het sportpark 'Corpus den Hoorn' stond een grote afval container in de brand. De container was goed heet en zorgde voor veel rookontwikkeling. Ook waren er vlammen te zien toen brandweerlieden de container openmaakte.



De brand werd vakkundig geblust met een straal water. Over de oorzaak van de brand is weinig bekend. Na 10 minuten konden de brandweerlieden weer inpakken en retour naar de kazerne.