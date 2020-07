05-07-2020, Willem Jan Kuiper - Ingezonden

Auto brandt volledig uit op A7 nabij Kolham

Kolham - Een personenauto is zondagavond door een brand verwoest op de A7 tussen Foxhol en Hoogezand.

De brandweer werd omstreeks tien voor negen gealarmeerd voor de autobrand. Bij aankomst van de brandweer stond de auto al in lichterlaaie op de vluchtstrook.



Brandweerlieden hadden de vlammen snel gedoofd maar konden niet voorkomen dat volledig uitgebrande. Het is onbekend hoe de auto in de brand kon vliegen. Een bergingsbedrijf heeft de verwoeste auto geborgen.