05-07-2020, Joey Lameris, Patrick Wind, Maikel Basstra & Gert Ensing - 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Trekkers rijden Stad Groningen binnen, politie grijpt in (Video)

Groningen - Een twintigtal trekkers zijn zondagavond van verschillende kanten de stad binnengereden. De stoet werd door de politie klemgereden nabij de Borgbrug ten oosten van de stad.

Op de kruising Borgweg met de Driebondsweg werden de trekkers geblokkeerd door de politie. Het ging om een stuk of twintig trekkers. De politie is met de boeren in gesprek geweest en gezegd dat ze moesten vertrekken. De stoet is vervolgens via de Borgsloot het Lageland ingetrokken. Daarbij werden ze begeleid door de politie.



De boeren lieten zich voor het eerst zien rond 21:00 uur. Op de webcam van de Gasunie was te zien dat een stoet bij het Julianaplein de afslag Hereweg nam. Op datzelfde moment kwamen berichten binnen van trekkers op de Friesestraatweg bij het Reitdiep. De trekkers hebben even bij het Hoofdstation vam Groningen gestaan en zijn daarna het Emmaviaduct opgereden.



Daarna zijn ze langzaam rijdend de zuidelijke ringweg opgereden. Op de zuidelijke ringweg zorgde men voor aardig wat oponthoud omdat men zo af en toe stil ging staan op de rijbaan om zo de weg te blokkeren. Via de oostelijke ringweg kwam men uiteindelijk op de Driebondsweg. Hier werden men klemgereden door de politie om met de boeren in gesprek te gaan.







Bezetting in Gieten

Vanuit de drie noordelijke provincies kwamen zondagavond diverse berichten binnen van trekkers die onderweg waren. Op het tijdstip dat ze in Groningen werden gespot sloeg men ook toe in Gieten. Daar reden tientallen trekkers naar een distributiecentrum van een supermarkt. Dit distributiecentrum werd vervolgens bezet. Bij Heerenveen werd de A7 geblokkeerd. Tientallen trekkers zijn op de snelweg geparkeerd, niemand kon er nog langs. Dit zorgde voor veel files rondom het Knooppunt van Heerenveen.







Voermaatregel

De boeren protesteren tegen het voorstel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De minister wil het voer voor de koeien aanpassen door minder eiwitten toe te staan. Daardoor zou de mest die de beesten produceren minder stokstof bevatten. De boeren zijn hier fel op tegen. Volgens hen schaadt het de gezondheid van de dieren en daarnaast zijn ze het niet eens met de manier waarop de minister de plannen er doordrukt.





Onrustig

Het is al enkele dagen onrustig. Donderdagavond werd er door de Tweede Kamer gedebatteerd over de voermaatregel. Dit leidde direct tot protesten. In Groningen wisten zo’n dertig trekkers de Grote Markt te bereiken. Ook vrijdag- en zaterdagavond werd er geprotesteerd, waarbij tractoren vrijdagavond luid toeterend door de stad reden. Zaterdag werden er geen trekkers gespot maar waren uit voorzorg verschillende bruggen opengedraaid.





