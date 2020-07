06-07-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Schietincident in Vinkhuizen, zes verdachten aangehouden (Video)

Groningen - De politie is maandagmiddag groots uitgerukt voor een melding van een mogelijke schietpartij aan de Zandsteenlaan in de wijk Vinkhuizen.

Rond 14:20 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er mogelijk op straat zou zijn geschoten door iemand. Toen de eerste politie-eenheden aankwamen troffen zij op straat een gewond persoon aan. Het is momenteel nog onbekend hoe het slachtoffer er aan toe is.



In de directe omgeving van het schietincident heeft de politie zes verdachten kunnen aanhouden die mogelijk betrokken zouden zijn geweest bij het incident.





De politie heeft inmiddels de Zandsteenlaan afgezet en doet ter plekke onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld. Ook bij het UMCG was een plaats delict.





Later meer informatie bekend...