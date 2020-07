06-07-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Negen afvaldumpingen in Noord-Nederland en Duitsland opgelost

Gemeente Westerwolde - Met de aanhouding van een 28-jarige verdachte uit de gemeente Westerwolde lost de politie onder leiding van het Functioneel parket van het Openbaar Ministerie negen illegale afvaldumpingen op.

Naar aanleiding van een oproep meldde zich een aantal getuigen, waarmee de zaak aan het rollen kwam. Het onderzoek wordt in samenwerking met de Duitse politie gedaan.







Onderzoek

In mei van dit jaar op verschillende plekken in Duitsland vijf afvaldumpingen plaats. In juni werd in ieder geval op drie plekken in Groningen en een keer in Drenthe afval gedumpt.



Het ging hierbij om grote hoeveelheden grof huishoudelijk- of sloopafval, soms met containers van 10 en 20 kubieke meter tegelijk. In het onderzoek kwam een bedrijf uit Ter Apelkanaal naar voren. Vrachtwagens van dit bedrijf waren onder andere door getuigen bij de illegale dumpingen gezien.







Aanhouding

Mede op aanwijzen van getuigen werd op donderdag 2 juli de 28 -jarige eigenaar van het bedrijf aangehouden op verdenking van de dumpingen. De verdachte en andere medewerkers van het bedrijf bleken niet in het bezit te zijn van het juiste rijbewijs voor het besturen van vrachtwagens. Ook werd er geen gebruik gemaakt van een tachograaf, een apparaat dat de snelheid van een vrachtauto vastlegt en waarmee wordt gecontroleerd of een chauffeur zich aan de regels houdt. Daarvoor is proces-verbaal opgemaakt.





Milieu

Het illegaal dumpen van afval zorgt voor veel overlast bij omwonenden en bedrijven in de buurt. Zij of de betrokken gemeenten worden belast met het opruimen van afval en de kosten die dit met zich meebrengt. Ook kan het schade opleveren voor het milieu, omdat er stoffen in de omgeving worden gebracht, die daar niet thuishoren. Dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en dier en milieu. Vandaar dat deze vorm van criminaliteit de aandacht heeft van de politie.







Bent u getuige van een illegale afvaldumping, neem contact op met de politie via 0900-8844.