06-07-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Storing Gerrit Krolbrug verholpen

Groningen - De Gerrit Krolbrug, ook wel bekend als de Korrewegbrug, is sinds maandagmiddag in storing. Omstreeks tussen 13:00 uur & 14:00 uur begon de storing meldt een buurtbewoonster aan 112Groningen.

De brug is door de storing gestremd voor het auto-verkeer, ook het scheepvaart-verkeer ondervindt hinder van de storing. Fietsers en voetgangers kunnen over de loopbruggen die naast de Gerrit krolbrug liggen.



De oorzaak van de storing is mogelijk een stroomstoring in de omgeving. Monteurs zijn inmiddels aanwezig om de storing te verhelpen, het is nog onbekend hoelang de storing zal duren.



Update: De storing aan de Gerrit Krolbrug is verholpen. Dat laat Rijkswaterstaat weten. Door de storing was er urenlang geen scheepvaart- en autoverkeer mogelijk.

Even na 17.00 uur laat de woordvoerder weten dat het euvel is opgelost. “Enexis heeft de storing verholpen. Op dit moment hebben we de brug opengezet voor het scheepvaartverkeer. Als alle boten gepasseerd zijn halen we de omleiding voor het wegverkeer er af.” De verwachting is dat in het begin van de avond de situatie weer normaal is.