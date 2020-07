06-07-2020, 112Groningen.nl

Hennepteam doet invallen en treft vier hennepkwekerijen aan

Groningen - Afgelopen donderdag en vrijdag zijn er door het hennepteam van de politie verschillende invallen gedaan in de gemeentes Midden Groningen, Pekela en Veendam.

In totaal viel het speciale hennepteam van de politie acht woningen en een bedrijfspand binnen. Bij twee invallen werd niets aangetroffen. Bij twee invallen werd een reeds ontmantelde kwekerij aangetroffen.



Bij vier invallen werd daadwerkelijk een in werking zijnde hennepkwekerij gevonden. De hennepkwekerij werden door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld.



Er zal zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk opgetreden worden door de politie en justitie. De verdachten zullen zich later aan het politiebureau moeten melden voor het afleggen van een verklaring.