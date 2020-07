06-07-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Midden

Gehandicapte man mishandeld in Slochteren, politie zoekt getuigen

Slochteren - Afgelopen vrijdagmiddag, 3 juli 2020 tussen 13:00 uur en 15:00 uur, heeft er nabij de Slochterhaven ter hoogte van de oude HUBO in Slochteren een mishandeling plaatsgevonden van een zwaar gehandicapte man.

De politie is na de mishandeling een onderzoek gestart naar de dader of daders. In het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen of mensen die iets hebben gehoord. De man is door de mishandeling uit zijn elektrische rolstoel gevallen. Er zouden omstanders geweest zijn die hem weer in zijn rolstoel hebben geholpen.





De politie komt graag in contact met deze omstanders en met personen die de mishandeling hebben zien gebeuren. Was u getuige, of heeft u informatie dat van belang kan zijn in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op 0800-7000.