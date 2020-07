06-07-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Zes verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij schietincident Vinkhuizen (Video)

Groningen - De politie werd maandagmiddag opgeroepen voor een melding van een mogelijke schietpartij aan de Zandsteenlaan in Vinkhuizen.

Rond 14:20 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er mogelijk op straat zou zijn geschoten door iemand. In de omgeving van het schietincident heeft de politie een aantal verdachten kunnen aanhouden die mogelijk betrokken zouden zijn geweest bij het incident.





Later op de middag werd er meer duidelijk over het mogelijke schietincident in de Groninger wijk Vinkhuizen. Nogsteeds is het onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is geweest van een schietincident, nader onderzoek moet dit nog uitwijzen.





Inmiddels kan een woordvoerster van de politie melden dat er in het onderzoek naar het schietincident zes verdachten zijn gearresteerd. Eén van de zes verdachten die door de politie zijn aangehouden is ook het slachtoffer dat gewond is geraakt bij het incident. De man is zelfstandig naar het UMCG gereden en is na behandeling in het ziekenhuis door agenten aangehouden.



Het voertuig waarin de gewonde man naar het ziekenhuis is gereden werd door agenten voor de hoofdingang van het UMCG aangetroffen, deze werd voor sporenonderzoek in beslag genomen en afgesleept door een bergingsbedrijf. Ook naast het UMCG was een gebied door de politie afgezet met linten.





De politie heeft zowel bij het plaats delict aan de Zandsteenlaan als bij het plaats delict nabij het UMCG sporenonderzoek gedaan. Ook is de politie na het incident in gesprek gegaan met buurtbewoners en mensen die het incident hebben zien gebeuren. Het onderzoek is nog in volle gang.



Mocht u nog niet gesproken met de politie en heeft u informatie over deze zaak wat eventueel van belang kan zijn in het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op het telefoonnummer 0800-7000.

