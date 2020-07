06-07-2020, 112Groningen.nl & Team Verkeer Noord- Nederland

Bestuurder rijdt met 200 km/u over A7, rijbewijs door politie ingevorderd

Groningen - Agenten van Team Verkeer Noord-Nederland hebben maandagavond een snelheidscontrole gehouden op de A7 nabij Groningen.

Tijdens de zogeheten 'Lasergun' controle kreeg de politie een automobilist is het vizier die het wel heel bont maakte met betrekking tot zijn snelheid. De automobilist reed over de A7 met een snelheid van ruim 197 kilometer per uur.



Op de A7 gold op dat moment een maximale snelheid van 130 kilometer per uur. Na correctie reed de bestuurder ruim 60 kilometer per uur te hard. Hierom is de bestuurder zijn rijbewijs ingevorderd door de agenten. Voor de snelheidsovertreding wordt ook een proces verbaal opgemaakt tegen de bestuurder.