07-07-2020, Marc Dol 112Gr.

Wietkwekerij opgerold met 824 planten in Musselkanaal

Musselkanaal - Aan de Schoolkade in Musselkanaal is dinsdagmiddag een hennepkwekerij aangetroffen in een huis/ schuur. Hoe de politie de kwekerij op het spoor kwam is nog onbekend.