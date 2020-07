07-07-2020, Rtvnoord.nl bron

Trucker(56) uit Uithuizen betrokken bij dodelijk ongeval

Osnabrück - Een vrachtwagenchauffeur(56) uit Uithuizen is maandagmorgen betrokken geraakt bij een ernstig ongeval in Duitsland, dit op de A30 in de richting van Osnabrück. Een Duitse vrachtwagenchauffeur verloor daarbij het leven. Zegt Rtvnoord.nl.