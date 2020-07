07-07-2020, Dvhn.nl bron

Verbrand kattenlijkje gevonden

Groningen - In het Beijumerbos in Groningen zijn maandag de smeulende resten aangetroffen van een kat. ,,Levend of niet, die kat is bewust in het vuur gelegd”, zegt Suus van der Woude van Dierenambulance Groningen.