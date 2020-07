07-07-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Midden

Jongeren richten vernielingen aan bij bedrijf in Wildervank, politie zoekt getuigen

Wildervank - Maandagavond, 6 juli 2020, omstreeks 21:00 uur, zijn een viertal jongeren het bedrijfsterrein van de Mortelcentrale aan de Dalweg te Wildervank opgegaan.

Op camerabeelden is te zien dat de jongeren over een transportband lopen, wat op zich al levensgevaarlijk is. Op de camerabeelden is verder te zien dat de jongeren op het terrein aan het rondstruinen waren en op een gegeven moment wilden ze zich toegang verschaffen tot verschillende vrachtwagens die op het terrein geparkeerd stonden, één van de vrachtwagens bleek niet goed afgesloten.



Op camerabeelden was te zien dat het viertal in de vrachtwagen ging zitten en de hele cabine hebben ondergespoten met met wat naar later bleek zonnebrandcrème, ook werd uit deze vrachtwagen een zonnebril ontvreemd.



Uiteindelijk is te zien dat het viertal het bedrijfsterrein verliet via een hekwerk aan de zijde van de Adriaan Tripweg, hierbij heeft één van de jongeren zich behoorlijk gesneden. Bij het hekwerk vond de politie veel bloedsporen van één van de jongeren.



Gedurende het hele voorval is op camerabeelden te zien dat er een man en een vrouw aan het vissen waren aan het haventje bij de Dalweg naast de mortelcentrale.

De politie komt graag in contact komen met deze twee vissers. Wellicht dat de vissers meer kunnen vertellen over deze jongeren.





Mocht je als ouder zien dat je zoon of dochter onverklaarbare snijwonden heeft, ga eens met hem / haar in gesprek, het akkefietje op de transportband was onverantwoord, ook wil de politie graag eens met uw zoon of dochter in gesprek gaan.



De camerabeelden waren te onduidelijk om tot een identificatie te komen, maar zijn wel duidelijk genoeg voor ouders om hun kinderen op te herkennen.





Eventuele andere getuigen worden ook verzocht om zich bij de politie te melden.



Heeft u iets gezien of gehoord óf heeft u informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 óf via meld misdaad anoniem op het telefoonnummer 0800-7000. Vermeld dan ook het volgende zaaknummer 2020181499.