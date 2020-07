07-07-2020, 112Groningen.nl & Bron Gemeente Midden-Groningen

Redders drenkeling Hoogezand gehuldigd

Hoogezand - Dinsdagmiddag rond 17.00 uur hebben burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela en burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen de Carnegie Heldenfonds-onderscheiding uitgereikt aan drie redders.

De drie redders zijn de heren A.F. Postma, J. Rieks en H.J. Molema en kregen de Carnegie Heldenfonds-onderscheiding wegens het redden van een man uit het water. Alle 3 ontvingen een bronzen legpenning en een getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds.



Op 23 mei 2019 rond 23.00 uur raakte een destijds 27-jarige bestuurder van een personenauto uit Groningen de macht over het stuur kwijt en kwam in het water naast de Abramskade in Hoogezand terecht.



De heren A.F. Postma (55 jaar) uit Sappemeer, J. Rieks (53 jaar) uit Kiel-Winderweer en H.J. Molema (36 jaar) uit Nieuwe Pekela zijn het water ingesprongen. Zij hebben de auto, die op de kop in het water lag, gelift en gestabiliseerd en hebben de achterruit ingeslagen om de bestuurder te bevrijden. Vervolgens hebben zij het slachtoffer naar de kant begeleid en eerste hulp verleend totdat de politie en ambulance kwamen.





Burgemeesters Kuin en Hoogendoorn: “Ze hebben een behoorlijke lichamelijke inspanning moeten leveren wat niet zonder gevaar voor hun eigen leven was. Ze hebben zich zonder aarzeling over het slachtoffer ontfermd en hebben direct adequaat gehandeld. Deze uiting van burgermoed, die zij zelf als vanzelfsprekend hebben ervaren, waarderen wij zeer. Die waardering tonen we onder andere door het uitreiken van de penning van het Carnegie Heldenfonds.”



De onderscheidingen zouden eerder dit jaar uitgereikt worden, maar door de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan.

