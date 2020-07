08-07-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Twee auto's belanden in de sloot na ongeval

Lucaswolde - Op de kruising Hooiweg met de Munnekeweg in Lucaswolde zijn woensdagmorgen omstreeks kwart over zes twee auto's met elkaar in botsing gekomen.

Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing, waarna beide voertuigen met de neus in de sloot belandden. De inzittenden van de auto's werden door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op hun verwondingen.



Beide voertuigen werden door een bergingsbedrijf uit de sloot getrokken en afgesleept. De politie deed kort onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Na een medische check bleek dat er niemand gewond was geraakt. De voertuigen liepen beide forse schade op.