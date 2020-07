08-07-2020, ingezonden mededeling

Tips om je koffer of reistas in te pakken

Groningen - Even er tussen uit met de auto of het vliegtuig? Een goed vooruitzicht, maar welke tas of koffer neem je mee? Dat heeft niet alleen met jouw smaak te maken maar ook met de locatie en hoe lang je weg gaat.

En hoe pak je alles zo in dat je kleding niet verfomfaaid aankomt? Voor jou de beste tips om zo slim mogelijk je tas of koffer in te pakken.

Koffer, reistas of rugzak?

Je denkt vaak dat je voor een weekendje weg niet zoveel nodig hebt. Maar dat klopt niet altijd. Stiekem neem je in verhouding best veel mee. Qua toilettas maakt het vaak niet uit of je een paar dagen, een week of drie weken weg gaat. Toch is voor een kort tripje een rugzak of reistas meestal wel voldoende. Wil je toch liever een koffer, kies dan een klein model met wieltjes.

Hou je van super stijlvol? Dan zijn de tassen van Matt and nat een aanrader. Er zijn rugtassen, slingbags en reistassen al naar gelang de hoeveelheid ruimte die jij nodig hebt. Hou je van praktisch en sportief dan raden we je aan eens naar een Kipling tas te kijken. In deze praktische rugzakken en reistassen kun je voldoende kwijt vind je snel je boek, zakdoekjes of oortjes weer terug.

De 10 beste tips

Tip 1: Beperk je ruimte door voor mini’s te kiezen. Een mini shampoo, conditioner en crème, kunnen je al snel veel ruimte besparen. En wist je dat er ook miniwaterkokers bestaan?

Tip 2: Reis je met het vliegtuig, weet dan dat de regels voor bagage per maatschappij verschillend zijn. Check daarom vooraf wat wordt verstaan onder handbagage en hou er rekening mee dat je een koffer die in het bagageruim moet, vooraf bijgeboekt moet worden.

Tip 3: Reis je naar een warm land, pak dan in je handbagage wat luchtige kleding en slippers in. Zo kun je op het vliegveld direct je warmere vliegtuigkleding uit doen en ben je vakantieklaar.

Tip:4 Voor je belangrijkste papieren is een heuptasje ideaal. Deze mag je ook in het vliegtuig gewoon om of bij je houden. Zo hoef je je paspoort, tickets en andere waardevolle spullen altijd direct alles bij de hand niet en hoef je je papieren niet in de bagagebakken te deponeren.

Tip 5: Heb je kleding mee die snel kreukt? Juist super goed want kreukels die er snel inkomen, gaan er ook weer snel uit. Gewoon met een (reis)föhn. Zet de föhn op gemiddelde warmte en laat de lucht door je kleding waaien. Kreukels verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Tip 6: Koffers kun je uiteraard op veel manieren inpakken. Ruimte en kreukels bespaar je door je kleding niet op te vouwen maar op te rollen.

Tip 7: Nog een tip die je veel kreukels bespaart is om niets op te vouwen maar te stapelen. Je start met de grootste kledingstukken (lange broeken, lange rokken, jurken) en legt die languit in het midden van je koffer. Er steekt nu aan beide kanten een deel uit. Hierop leg je kruislings het volgende kledingstuk op dezelfde manier. Alle grote stukken gehad? Dan leg je daarop eventueel zwemkleding, lingerie, topjes en dergelijke. Vouw daarna een voor een de uitstekende delen van de kleding naar binnen. Ideaal omdat je zo veel mee kunt nemen en weinig kreukels krijgt.

Tip 8 : Ga je weer terug naar huis? Prop vieze kleding dan niet op maar vouw het (netje) op. Dit bespaart je heel veel ruimte die je natuurlijk hard nodig hebt voor al je souvenirtjes en nieuwe kleding.