08-07-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Wijkagenten houden weer spreekuur in Selwerd

Groningen - Wijkagenten hebben woensdagmiddag voor het eerst sinds lange tijd weer een spreekuur gehouden in de Vensterschool aan de Eikenlaan in Selwerd.

Door de coronacrisis werden de spreekuren geschrapt. Men vond het laten doorgaan een te groot risico voor de eventuele verdere verspreiding van het virus. Woensdagmiddag vond het eerste spreekuur plaats. “Uiteraard wel met de nodige maatregelen vanwege de gezondheid”, aldus de wijkagent. Het spreekuur is voor zowel agenten als burgers belangrijk omdat het een makkelijke een laagdrempelige manier is om met elkaar in contact te komen en om eventuele problemen te bespreken.



Het spreekuur in de Vensterschool aan de Eikenlaan vindt iedere woensdagmiddag plaats tussen 13.00 en 14.00 uur.