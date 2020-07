08-07-2020, Martin Nuver 112Gr. foto & video

Dienst mee met: Inspectie Scheepvaart Provincie Groningen (Video)

Foxhol - Voor de rubriek 'een dienst mee met' was woensdag Inspectie scheepvaart Provincie Groningen aan de beurt. Het volledig elektrisch inspectieschip werd december 2019 in gebruik genomen.

Rijkswaterstaat doet het Eemskanaal en het Van Starkenborgkanaal.

De boot beschikt over de nieuwste duurzame ontwikkelingen: Een slim warmteterugwinsysteem en meer. Het vorige inspectieschip was meer dan dertig jaar in gebruik geweest. Woensdagmorgen om 06:00 uur aanvangdienst en toen gingen we voor een begeleiding van een nieuwbouwschip naar Foxhol, die werd tot het Eemskanaal in de stad begeleid. Daarna is Rijkswaterstaat verantwoordelijk.

Daarna werd om 10:30 uur richting Foxhol gevaren met de speedboot voor een tewaterlating. Al met al een uniek inkijkje in het dagelijkse werk van de Inspectie scheepvaart Groningen. We danken de medewerkers voor de gastvrijheid.

Wilt u ook dat wij een keer een dienst of dag meegaan met uw instantie, of heeft u ideeën met welke instanties wij nog een keer mee kunnen, Mail dan naar info@112groningen.nl en wie weet ziet u uw idee later terug op de site.

