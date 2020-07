08-07-2020, Marc Dol - 112Gr.

Grote brand in schuur Valthermond (Video)

Valthermond (Dr.) - Aan het Zuiderdiep in Valthermond is woensdagmiddag een schuur volledig uitgebrand. Het vuur is onder controle.

De naastgelegen woning is er met wat rookschade afgekomen. Waardoor het vuur is ontstaan is niet bekend. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving zijn ter plaatse gekomen om de vlammen te bestrijden.