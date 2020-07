08-07-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Farmers Defence Force en Veiligheidsregio zien elkaar donderdag in de rechtbank

Groningen - Het kort geding dat Farmers Defence Force heeft aangespannen tegen de Veiligheidsregio Groningen dient aanstaande donderdag om 09.30 uur in de rechtbank in Groningen. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Het kort geding is aangespannen vanwege het demonstratieverbod met landbouwvoertuigen. Afgelopen maandag liet de Veiligheidsregio Groningen weten dat er in ieder geval tot komende maandag geen demonstraties mogen plaatsvinden waar trekkers en andere zware landbouwvoertuigen bij betrokken zijn. Het verbod wordt naar alle waarschijnlijk na maandag verlengd.



Aanleiding voor het verbod is dat een aantal demonstraties de afgelopen week volgens de Veiligheidsregio uit de hand zijn gelopen. De boeren van Farmers Defence Force bestrijden dit en willen dat het verbod van tafel gaat.



Behalve in Groningen is er ook in de regio’s Friesland en Drenthe een verbod afgekondigd. Tientallen boeren gingen woensdagochtend toch actie voeren in Wijster. De politie arresteerde daarop 56 boeren. Ze werden overgebracht naar het politiebureau in Assen waar ze later in de middag, met een bekeuring rijker, werden vrijgelaten.