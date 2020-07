08-07-2020, 112Groningen.nl

'Vermist persoon' op boerderij laat hulpdiensten uitrukken

Noordbroek - De hulpdiensten moesten woensdagmiddag even na half vijf uitrukken voor een mogelijke beknelling bij een boerenbedrijf aan de Pastorieweg in Noordbroek.

Eén van de mensen van het bedrijf was plotseling vermist geraakt op de boerderij en het vermoeden bestond dat deze persoon mogelijk in een mestput was gevallen. Men vertrouwde het niet en alarmeerden meteen de hulpdiensten. Die kwamen met meerdere eenheden op het incident af.



Uit voorzorg werd er ook een traumahelikopter opgeroepen maar deze kon al snel na het landen weer terug naar airport Eelde. De persoon die mogelijk vermist zou zijn geraakt werd door de hulpdiensten in goede gezondheid aangetroffen. Hierop konden de hulpdiensten weer inpakken en retour naar de kazerne.