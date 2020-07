09-07-2020, Niels Holterman Ditisroden.nl & Youtube

Vaten met chemisch afval gevonden bij Roderesch (Video)

Roderesch - Woensdagavond is er chemisch afval gevonden in Roderesch. Het afval is gevonden bij een zandpad aan de Zuiderdrift in Roderesch.





Het zandpad is afgesloten door de politie. De forensische opsporing is ter plaatse voor onderzoek

Het gaat waarschijnlijk om drugsafval dat in verscheidene vaten zit. Om wat voor drugsafval het gaat kan de politie nog niets over vertellen. Ook is de brandweer ter plaatse.Het zandpad is afgesloten door de politie. De forensische opsporing is ter plaatse voor onderzoek