09-07-2020

Bestelwagen botst tegen lijnbus, jongen(18) aangehouden (update)

Groningen - Op de Kastanjelaan ter hoogte van het Noorderstation is donderdagmiddag een bestelauto op een lijnbus gebotst. De bestuurder van het voertuig is na het ongeluk gevlucht. De politie is een zoekactie begonnen.

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 13.00 uur. “Het is een flinke ravage”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. “De auto is door de middenberm geschoten, heeft een boom omver gereden en is tegen een lijnbus gebotst.” Volgens de politie is daarbij behoorlijk wat schade ontstaan. “De bestuurder van deze auto is daarna gevlucht of is in ieder geval weggerend”, vertelt politiewoordvoerder Anne Kok. “Wij zijn op zoek naar hem en daarom hebben we een Burgernetactie op touw gezet.” Zegt Oogtv

In de Burgernetactie wordt gevraagd of mensen uit willen kijken naar een blanke man met kort blond haar. Hij draagt een grijs shirt, een lichte broek en donkere schoenen. “Als je hem ziet of hem denkt te herkennen, bel dan met 112. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die foto’s of videobeelden hebben die ten tijde van, of direct na het ongeluk, gemaakt zijn. Deze beelden zouden we graag willen zien. Daarnaast komen we graag in contact met getuigen van het ongeluk.”

Een bergingsbedrijf heeft het bestelbusje wegesleept.

Update: Een 18-jarige inwoner van stad is aangehouden voor de botsing. De eigenaar van het busje wist van niks. Aldus de politie.