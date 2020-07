09-07-2020, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Bedrijfsbusje en auto botsen op A7 bij Leek

Leek - Op de A7 bij Leek is donderdag rond 16:00 uur in de richting van Groningen een ongeval gebeurt.

Een personenauto met Pools kenteken en een bedrijfsbusje zijn ter hoogte van Leek met elkaar in botsing gekomen. De personenauto is via de vangrail in de middenberm tot stilstand gekomen.

De linker rijstrook was afgesloten door politie en Rijkswaterstaat tijdens de berging wat voor enige filevorming zorgde. Beide voertuigen zijn afgesleept waarna de weg weer werd vrijgegeven.