Verdachte dubbele bioscoopmoord blijft langer vastzitten (3x video)

Groningen - Ergün S, die verdacht wordt van het ombrengen van een schoonmakersechtpaar in bioscoop Pathé in Stad, blijft tot 29 september in de cel. Dan is de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Dat meldt Rtvnoord donderdagmiddag.

Dat werd donderdag besloten tijdens een tussentijdse zitting. S. was aanwezig, maar zei niet veel. Het gaat wel redelijk goed met hem, laat hij weten. Zijn observatie in het Pieter Baan Centrum is vorige week afgerond, het psychiatrisch rapport komt eind juli. Meer op Rtvnoord.nl Zie ook alles op een rijtje over deze zaak Zie ook archief