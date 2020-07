09-07-2020, Rtvnoord.nl bron & Youtube archief

Tot vier jaar cel voor crystal meth-lab in Zuidlaren

Zuidlaren - In de drugslabzaak Zuidlaren is in hoger beroep een 36-jarige man veroordeeld tot vier jaar cel.De twee werden op 6 april 2018 in een drugslab in een loods aan het Bolwerk in Zuidlaren aangetroffen. Dat zegt Rtvnoord.nl op hun website.

Die straf is gelijk aan wat de rechtbank in Assen hem oplegde. De straf tegen een 42-jarige man uit Almelo viel lager uit. Hij kreeg in plaats van vier jaar, twee jaar cel opgelegd. Rtvnoord.nl voor alle info erover Archief 112Groningen