09-07-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl & Ziegler brandweertechniek

Ziegler Winschoten maakt Watertransport voertuig voor Defensiebrandweer

Groningen - Ziegler Brandweertechniek en Ministerie van Defensie MATLOGCO sluiten een overeenkomst voor levering, opbouw en onderhoud van een Water Transport Voertuig Groot (WTG).

Woensdag 8 juli jongstleden is tussen Ziegler Brandweertechniek B.V. en Ministerie van Defensie MatLogCo een overeenkomst getekend voor levering, opbouw en onderhoud van één Water transport voertuig groot (WTG) ten behoeve van Defensiebrandweer.De waterwagen wordt opgebouwd op een Tatra Phoenix 6x6, 480 PK, 2500nm vrachtwagenchassis.De voertuigspecificaties zijn als volgt:• Ziegler ALPAS opbouw gecombineerd met GRP tankconstructie;• Ziegler FPN 10-4.000 2HH bluspomp, aangedreven middels Volvo Penta Dieselmotor;• ALCO APF3 bumpermonitor;• 2x HD haspel;• 12.000 liter watertank;• 500 liter schuimtank;• Ziegler Z-PF schuimbijmengsysteem;• Arbo ladderrek;• Ziegler Z-Vision werkverlichting;• Fireco LED lichtmast.In 2010 is een vergelijkbaar voertuig afgeleverd aan de Defensie brandweer van het Artillerie Schiet Kamp (ASK). Ziegler is verheugd dat zij opnieuw een voertuig conform de laatste stand der techniek mogen produceren.