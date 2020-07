09-07-2020, Henk Frans - 112Groningen.nl

Zolderbrand Scheemda snel onder controle

Scheemda - De vrijwillige brandweer van Scheemda werd donderdagavond omstreeks half tien gealarmeerd voor een woningbrand aan de Esborgstraat in Scheemda.

Toen de eerste tankautospuit ter plaatse kwam bleek het te gaan om een kleine brand op de zolder van een woning. Ter assistentie werd er ook een hoogwerker van brandweer Winschoten ter plekke gestuurd door de meldkamer.Na een eerste verkenning in de woning bleek dat de brand snel onder controle gebracht kon worden. Het is onbekend wat er precies in de brand heeft gestaan in de woning. De brandweer heeft de woning kort geventileerd en heeft een nacontrole gedaan.