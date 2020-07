10-07-2020, Bron onderzoeksraad.nl

Rapport vliegtuigcrash Stadskanaal 13-10-2018 gepubliceerd

Stadskanaal - Op 13 oktober 2018 vertrok van vliegveld Drachten een elektrisch aangedreven vliegtuig, een Pipistrel Alpha Electro met Italiaanse registratie, met bestemming vliegveld Stadskanaal. Zegt de Onderzoeksraad.nl vandaag.

De piloot was de enige inzittende. In het luchtruim op de bestemming voegde de piloot zich in het luchtverkeerscircuit. Op een gegeven moment verloor het toestel plotseling hoogte, waarna het neerstortte. Kort daarna raakte het toestel in brand. De piloot kwam bij het ongeval om het leven.

Omdat dit het eerste ongeval met een elektrisch aangedreven vliegtuig in Nederland en het eerste ongeluk wereldwijd met een toestel van het type Pipistrel Alpha Electro betrof, reikte het onderzoek verder dan de directe ongevalsoorzaak.

De Pipistrel Alpha Electro 167 en soortgelijke microlight aeroplanes vallen onder de categorie vliegtuigen waarop de Europese gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart niet van toepassing zijn.

Publicatiedatum rapport 10.07.2020