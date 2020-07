10-07-2020, Dvhn.nl bron

Jongen(16) uit Oldambt aangehouden voor o.a. verboden wapenbezit

Oldambt/ Assen - Een jongen(16) uit Oldambt is donderdagavond gearresteerd aan de Noordersingel in Assen voor verboden wapenbezit en handel in medicijnen. Zegt Dvhn.nl vrijdag.