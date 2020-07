10-07-2020, Martin Nuver 112Gr. & Julian Spa

Mobiele eenheid & Jusititie bus standby in Stad Groningen (Video)

Groningen - De boeren hebben zich vrijdag op verschillende plekken in de provincie weer verzameld. De mobiele eenheid & de Justitie bus en de shovel staan in de stad standby, uit voorzorg voor het geval het fout gaat in de regio.

In Wijster werd de bus ook al gebruikt om gearresteerde boeren over te brengen naar het bureau in Assen. Bij Musselkanaal en bij Zuidbroek hadden boeren zich in weilanden langs de snelweg verzameld. Ook zou men zich vrijdagmorgen al verzameld hebben in de omgeving van Niezijl. De boeren zeggen dat het niet om een protestactie gaat maar om een informatiemarkt waarvoor verschillende sprekers zijn uitgenodigd.Wij namen een kijkje bij de Schweitzerlaan. Rond 16:30 uur waren ze weg.