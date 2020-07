10-07-2020, M.Nuver 112Gr. & J. Spa & R. Meter

Mobiele eenheid & Jusititie bus standby in Stad Groningen

Groningen - De boeren hebben zich vrijdag op verschillende plekken in de provincie weer verzameld. De mobiele eenheid & de Justitie bus en de shovel staan in de stad standby, uit voorzorg voor het geval het fout gaat in de regio.